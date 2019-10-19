ГПУ звільнила трьох слідчих у справах Майдану

Генеральна прокуратура звільнила трьох слідчих Управління спеціальних розслідувань, яке займається розслідуванням справ Майдану.

Про це з посиланням на прокурора департаменту Олексія Донського повідомляє Громадське радіо.

За його словами, за процедурою скорочення звільнили Юрія Безщасного, Андрія Дем’яненка та Віталія Тарасюка. Останній є заступником керівника управління Юрія Горбатюка.

Слідчих звільнили через те, що вони подали заяву на згоду про переатестацію у довільній формі, оскільки не погоджувалися з новою формою.

За словами Донського, прокурори та слідчі наполягають на тому, щоб механізм переатестації прокурорів був прозорий.

Представник Управління спеціальних розслідувань вважає, що звільнення слідчих з цього підрозділу прокуратури може призвести до значного затягування розслідування справ Майдану.

Своєю чергою журналістка Ірина Ромалійська написала у Facebook, що понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк, не допустили до переатестації на посади в Офіс генпрокурора.

За її даними, для того, аби пройти атестацію, прокурорів зобов’язували підписати згоду на визнання будь-якої, навіть анонімної скарги, без її офіційного підтвердження.

«У цій згоді є пункт: «Погоджуюся з тим, що під час проведення співбесіди і затвердження рішення кадровою комісією може братися до уваги інформація, отримана від фізичних та юридичних осіб (в тому числі анонімно), яка не підлягає додатковому офіційному підтвердженню», - зазначила вона і підкреслила, що ряд прокурорів відмовилися підписувати такий документ.

За словами Ромалійської, частина прокурорів написала згоду пройти переатестацію, але за законом.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Руслан Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення відповідного закону №1032, який, зокрема, передбачає переатестацію прокурорів.