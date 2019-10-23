100 питань за 100 хвилин: прокурори почали здавати "іспити"

Генпрокуратура розпочала проведення тестування прокурорів, які претендують зайняти посади у Офісі генпрокурора.

Про це інформує пресслужба відомства.

"Розпочалося складання іспиту у формі анонімного тестування на знання та вміння у застосуванні закону і відповідність здійснювати повноваження прокурора в рамках атестації прокурорів Генеральної прокуратури України", - зазначають у відомстві.

Як повідомили у ГПУ, сьогодні тестування мають пройти 4 групи прокурорів, тобто близько 1 тисячі осіб, які подали заяви на проходження атестації і переведення на роботу в нові органи прокуратури. Остання п'ята група прокурорів складе цей іспит 24 жовтня.

Під час тестування кандидатам на посади прокурора потрібно за допомогою комп’ютерної техніки дати відповідь на 100 питань за 100 хвилин. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Результат кожного кандидата з’являється на екрані комп'ютера одразу після завершення тесту.

Прокурори, які набрали потрібну кількість балів (прохідний бал – 70) допускаються до наступного етапу атестації – тестування на загальні здібності та навички.

"Прокурори, які хотіли пройти тестування, прийшли сюди навіть на милицях. Тобто, великою мірою, нема страху, а є бажання все-таки довести свою професійну придатність і пройти атестацію", - констатував заступник генпрокурора Віктор Чумак.

ГПУ почала тестувати прокурорів / Фото: https://www.gp.gov.ua

У відомстві нагадали, що тестування для прокурорів ГПУ проводиться в рамках атестації прокурорів на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". 1082 прокурори ГПУ подали заяви про намір пройти атестацію для переведення в Офіс генерального прокурора. Атестація прокурорів інших рівнів розпочнеться після створення Офісу Генерального прокурора 1 січня 2020 року.