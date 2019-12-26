Зарплати прокурорів оновленої ГПУ зростуть від 50 до 75% — Рябошапка

Заробітня платня у прокурорів Генпрокуратури після проходження атестації і відповідних постанов Кабінету міністрів буде суттєво підвищена.

Про це на брифінгу заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дякуючи уряду, зарплати прокурорів суттєво підвищуються, десь від 50 до 75 відсотків. Наразі постанови вже прийняті, вони оформлюються у Секретаріаті Кабміну. Я думаю, вони невдовзі будуть опубліковані, і невдовзі прокурори оновленої прокуратури отримуватимуть інші зарплати”, - сказав Рябошапка.

Він відзначив, що рівень зарплат прокурорів ГПУ після атестації поки не може бути таким, як у спеціалізованих антикорупційних інституцій, оскільки вони "спеціалізовані і мають трохи інші гарантії захисту, в тому числі і заробітні плати”.

“Але це достатньо серйозне підняття заробітних плат і достатньо серйозні гарантії. Принаймні, вони будуть не гіршими, ніж у інших органів досудового розслідування, це точно. Можливо, десь ми виходимо на рівень заробітних плат у НАБУ”, - підкреслив Рябошапка.

За його словами, передбачається, що буде зовсім інша система розподілу справ і система оцінки того, як прокурори виконують свої повноваження.

“За результатами справедливого розподілу справ і справедливої оцінки, відповідно, будуть застосовуватися і преміювання, і так звані бонуси. Тобто, не так, як зараз — всім підряд однакова ставка, умовно кажучи, 100 відсотків, а відповідно до того, хто і що зробив. І будуть інші додаткові гарантії, які пов'язані, в тому числі і з проходженням кар'єри, яка ґрунтується на результатах справедливої оцінки роботи”, - додав генпрокурор.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор Руслан Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення 19 вересня відповідного закону.

Реформа відомства розпочалася з атестації прокурорів Генеральної прокуратури і включала в себе перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора.

Заяви про намір пройти атестацію написали 1083 прокурори Генеральної прокуратури. З них успішно пройшли три етапи 610 прокурорів, тобто 56%.

Також у "Голосі України" 23 грудня було опубліковано наказ за підписом Рябошапки, у якому зазначається, що Офіс генпрокурора запрацює 2 січня 2020 року.

Атестація працівників регіональних та місцевих прокуратур розпочнеться у 2020 році. Процедуру переатестації прокурорів планують завершити до 1 вересня 2020 року.