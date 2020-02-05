Від трьох до п’яти середніх зарплат: Гончарук сказав, скільки зароблятимуть міністри

Уряд ухвалив рішення про впорядкування виплат зарплат керівникам міністерств.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Тelegram.

“Справедливим буде прив’язати зарплати міністрів, заступників міністрів й інших високопосадовців до середньої зарплати по країні. Тобто, якщо в усіх зарплата зменшуватиметься, то у високопосадовців теж. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат”, - написав Гончарук.

Він переконаний, що потрібно припиняти виплати по 200-400% премій — відтепер максимальна премія буде не більше, ніж один оклад.

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Прем’єр-міністр додав, що уся інформація про зарплати керівництва Кабміну буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця. “Також уряд звернеться до наглядової ради НАК "Нафтогаз України" з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії та розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення”, - написав він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 січня доручив КМУ підготувати нову концепцію зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їх заступників з урахуванням ситуації в країні, врегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК "Нафтогаз України".