Президент підтримав рішення Кабміну обмежити зарплати чиновникам

Президент Володимир Зеленський підтримав рішення уряду щодо обмеження заробітної плати та премій керівникам органів виконавчої влади.

Про це він заявив під час наради на Банковій за участю представників Кабміну і Верховної Ради, інформує пресслужба Глави держави.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив Зеленському про рішення впорядкувати питання виплати зарплат керівникам міністерств.

"Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій – максимальна премія буде не більше ніж один оклад", - сказав очільник уряду.

Також, за його словами, вся інформація щодо зарплат керівництва Кабінету міністрів буде публічною та оприлюднюється щомісяця.

"Мені здається, дуже справедливо, що ви прив’язуєте платню з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні, і якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то й у високопосадовців також", - зазначив Зеленський.

Також Прем'єр поінформував Президента про те, що уряд вирішив попросити наглядову раду "Нафтогазу" призупинити виплату премій топменеджменту компанії за перемогу в Стокгольмському суді над "Газпромом".

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 січня розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади Прем'єр-міністра і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати ряд завдань. Серед них — представити Главі держави нову концепцію зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їх заступників з урахуванням ситуації в країні, врегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК «Нафтогаз України», провести в уряді кадрові зміни, переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади та налагодити співпрацю з парламентом.

Фото: president.gov.ua