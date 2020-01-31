В Україні оприлюднили закон про зарплати держслужбовців

Закон щодо визначення розмірів посадових окладів працівників правоохоронних та інших органів державної влади опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України”.

Текст закону “Про внесення зміни до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» також оприлюднений на сайті видання.

Як повідомляв Укрінформ, закон викладає у новій редакції пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади».

Встановлюється, що з 1 січня 2020 року норми і положення законів України, якими визначені розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів, крім Апарату Верховної Ради України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Вищого антикорупційного суду, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати та членів Центральної виборчої комісії, застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів.

Закон набуває чинності наступного дня після опублікування.

Як повідомлялося, закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади" ( №2572) Верховна Рада ухвалила 20 грудня. 30 січня його підписав Президент.