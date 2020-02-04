Дубілет пропонує премії Президента, Прем'єра та спікера прив'язати до ВВП

Дубілет пропонує премії Президента, Прем'єра та спікера прив'язати до ВВП

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду переглянути архітектуру зарплат чиновників та державного сектору.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив в інтерв'ю Інтерфакс Україна.

"Президент доручив нам дати загальну пропозицію щодо архітектури зарплат. Протягом останнього тижня я проводив цю роботу. Ми пробували звести все в єдину систему для того, щоб, з одного боку, була зрозуміла логіка співвідношення зарплат у різних органах, з іншого боку, щоб було зрозуміло, до яких конкретних показників прив'язана змінна частина. А з третього боку, щоб це було прийнятно для суспільства, але ми могли дати відповідь на запитання фахівців, яких ми хочемо залучити", - розповів урядовець.

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Дубілет додав, що запропонував прив'язати зарплати до рівня ВВП.

"Наприклад, згідно з тією пропозицією, яку я зробив, у Президента, Прем'єра та спікера, як у перших осіб, премія прив'язана до зростання ВВП. Оскільки не дуже зрозуміло, до чого ще можна прив'язати їх змінну частину. В кожного з міністрів зарплата може бути прив'язана до того, що він безпосередньо зробив, наприклад до щоквартального звіту. В депутатів може бути прив'язка до якихось своїх показників. Найпростіше - це за тим, наскільки вони беруть участь у сесії та комітетах", - додав він.

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Міністр уточнив, що зараз в уряді розглядається, яким має бути баланс між окладами чиновників та змінною частиною зарплати.

"Тут немає правильної відповіді. Наприклад, коли я займався бізнесом, то завжди вважав, що чим більша змінна частина, тим краще, тому що в тебе більше інструментів для мотивації людини. З іншого боку, наприклад, європейський досвід свідчить про те, що має бути фіксована частина більша, а змінна менша, якщо не помиляюся, 70/30 вважається оптимальним співвідношенням. Ми знайдемо якийсь баланс", - сказав він.

Міністр додав, що обговорюється і питання зарплат на державних підприємствах.

"Ключова ідея, щоб це було ринково. Тобто, ми повинні об'єктивно оцінити ринковий розмір і відняти якийсь відсоток, тому що в держсекторі ти маєш отримувати менше, ніж ринок", - заявив він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 січня розглянув звернення Олексія Гончарука про відставку з посади Прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати низку завдань. Серед них - представити главі держави нову концепцію зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні, врегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК «Нафтогаз України», провести в уряді кадрові зміни, переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади, налагодити співпрацю з парламентом.

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