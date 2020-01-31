Дубілет: У Кабміні сталося “нечуване” - закрили перукарню

В Кабінеті міністрі закрили перукарню та звільнили приміщення для працівників UkraineInvest.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив на своєму Telegram-каналі.

"У нас в Кабміні сталося нечуване — ми закрили перукарню. Я коли її виявив, спочатку подумав, що це якийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжнісінька перукарня. У кімнаті, що звільнюється, влаштовуємо 12 робочих місць. Туди в’їдуть працівники UkraineInvest, ті сам інвестиційні няні", - повідомив він.

Дубілет додав, що в уряді роблять великий аналіз, наскільки державні органи ефективно використовують площу. Вони разом з Фондом державного майна України спочатку проаналізують міністерства, а потім — інші державні органи.

Як повідомлялося, Дубілет заявляв, що у багатьох державних органах варто оптимізувати роботу, в тому числі шляхом скорочення.