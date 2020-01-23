Перепис населення обійдеться державі у 3-4 мільярди - Дубілет

Для проведення перепису населення в Україні треба буде виділити 3-4 мільярди гривень.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив на брифінгу 23 січня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Перепис населення, якщо ми будемо його проводити, обійдеться державі десь у три-чотири мільярди гривень. І результат можемо отримати вже наступного року”, - сказав він.

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Як повідомлялося, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет висловлював думку, що на переписі населення, запланованому на 2020 рік, можна зекономити 2-3 додаткових мільярди гривень, використавши сучасні технології.