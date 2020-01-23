Уряд нарахував в Україні понад 37 мільйонів громадян

Результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд, показали, що нині в країні мешкає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“37 мільйонів 289 тисяч наявного населення на території України”, - сказав Дубілет.

За його словами, розподіл за статтю виглядає так: 20.01 млн жінок та 17.28 млн чоловіків.

У Києві нині мешкають 3.7 млн​​ громадян.

Міністр відзначив, що це дослідження суттєво відрізняється від стандартного перепису населення. Воно тривало впродовж трьох місяців, і на це не було витрачено жодної гривні з державного бюджету.

На жаль, додав міністр, не було можливості оцінити кількість наших співвітчизників, які нині мешкають на окупованих територіях, та тих, хто постійно за кордоном.

Урядовець також звернув увагу на те, що оцінку проводили трьома методами. Завдяки даним мобільних операторів, Державної служби статистики України, Пенсійного фонду, Державного реєстру фізичних осіб вдалося отримати певний результат.

“На щастя, всі три методи дали приблизно однаковий результат. Якби так сталося, що методики дали б різний результат, звісно, довелося б щось змінювати. Різниця між результатами вийшли 2, 8%”, - сказав він та додав: “На моє переконання, для того, щоб ухвалювати управлінські рішення, цієї інформації достатньо. Більша точність не потрібна”.