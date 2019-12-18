Гончарук запевняє, що грошей на перепис населення вистачить

Грошей на проведення у 2020 році перепису населення вистачить, а якщо будуть проблеми, то його перенесуть на другу половину року.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав під час відкриття Офісу протидії рейдерству у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У будь-якому випадку, перепис населення був запланований на грудень наступного року, зараз у державному бюджеті України на це передбачено кошти - це більше мільярда. Це означає, що гроші для того, щоб належним чином підготуватися до проведення цього перепису, у нас будуть. Якщо побачимо, що цих коштів у нас не вистачає, ми просто влітку запропонуємо парламенту внести зміни та якийсь бюджет на це виділити, і проведемо перепис повноцінний у другому півріччі наступного року. Тобто, від перепису ми не відмовляємося, а просто розумно до цього підходимо”, - сказав Гончарук.

Він зазначив, що нині уряд реалізує три різні пілотні проєкти щодо перепису. До 27 грудня щодо них будуть зроблені певні висновки, стане зрозумілою ціна питання, і вже після цього уряд ухвалюватиме рішення щодо того, в якому саме вигляді відбудеться перепис населення.