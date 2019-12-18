З України за десять років виїхали 4 мільйони людей - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет навів дані щодо міграції, згідно з якими з 2010 року за кордон виїхали і залишилися там майже 4 млн українців.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, оприлюднивши відповідний графік.

"Ділюся одним з найважливіших графіків України. Дані по міграції з 2010 року. А також несподіваний висновок, який можна зробити на його підставі", - зазначив він.

Так, як зауважив Дубілет, з 2010 року за кордоном залишилося майже 4 мільйони українців.

"Міграція носить яскраво виражений циклічний характер. Постійний тренд - вгору. Виняток - у 2014 році. Судячи з усього, це пов'язано з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях", - зазначив урядовець.

Водночас, за його словами, безвізовий режим істотно не вплинув на підсумкові цифри міграції і сальдо. "Я це пояснюю тим, що відбувся перерозподіл - люди стали менше їздити в Росію (принаймні офіційно) і більше - в Європу. Що ж, будемо робити все, щоб економіка зростала швидше, і в українців було менше приводів виїжджати з дому", - підсумував Дубілет.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 14 грудня стартував другий етап пробного перепису населення в рамках підготовки до Всеукраїнського перепису 2020 року. У пробному переписі беруть участь мешканці частини Оболонського району Києва та Пісківської ОТГ Бородянського району Київської області.

Раніше Дубілет висловлював думку, що на переписі населення, запланованому на 2020 рік, можна зекономити 2-3 мільярди гривень, використавши сучасні технології.