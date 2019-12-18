У світі відзначають День мігранта

Світова спільнота відзначає 18 грудня Міжнародний день мігранта.

Саме цього дня у 1990 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Міжнародну конвенцію про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їхніх сімей.

Нині явище міграції привертає дедалі більшу увагу світової громадськості. 19 вересня 2016 року Генеральна Асамблея прийняла ряд зобов'язань під час першого в історії засідання високого рівня з питань біженців та мігрантів з тим, щоб посилити заходи захисту біженців і мігрантів. Ці зобов'язання містяться в Нью-Йоркській декларації. Окрім того, цей документ засвідчує політичну волю світових лідерів, спрямовану на порятунок життів, захист прав людини і справедливий розподіл відповідальності на глобальному рівні. 10 грудня 2018 року на Міжурядовій конференції в Марракеші (Марокко) представники 164 держав схвалили Глобальний договір про безпечну, впорядковану і легальну міграцію.

За даними ООН, на сьогодні у світі налічується близько 272 млн мігрантів, що на 51 мільйон більше, ніж 2010 року. Майже половина всіх мігрантів на планеті мешкає лише в десяти країнах: 51 мільйон - у США (19% від їх загальної кількості), по 13 мільйонів - у Німеччині й Саудівській Аравії, 12 млн - у Росії, 10 млн - у Великій Британії, 9 млн - в ОАЕ, по 8 млн - у Франції, Канаді й Австралії, 6 млн - в Італії.

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Третина всіх міжнародних мігрантів походить теж лише з 10 країн. Лідирує Індія: за кордоном мешкає 18 мільйонів індійців. Мігранти з Мексики становлять другу за розміром діаспору - 12 мільйонів, вихідці з Китаю - 11 млн, Російської Федерації - 10 млн, Сирії - 8 млн.

Щодо України, то кількість міжнародних мігрантів українського походження на 1 липня 2019 року становила 5,9 млн осіб. Водночас, у зв’язку з російською окупацією Криму і війною на Донбасі, Україна переживає бум внутрішньої міграції - на сьогодні в державі налічується понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.