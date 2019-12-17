Німеччина планує виділити мільйони євро на допомогу біженцям

Федеральний уряд Німеччини зобов’язується виділити додатково мільйони євро на допомогу біженцям.

Про такі плани розповів 17 грудня міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на Глобальному форумі з питань біженців у Женеві, повідомляє Укрінформ.

"Ми повинні запропонувати біженцям перспективи для самостійного життя. Життя в гідності. Німеччина продовжить робити свій внесок в обидва напрямки, будучи як другим за обсягом надання допомоги донором та п’ятою за кількістю прийнятих біженців країною", - сказав міністр.

Зокрема, Німеччина надасть наступного року понад 13 млн євро для ініціативи, названої на честь одного з найвідоміших німецьких біженців Альберта Ейнштейна, яка тільки цього року видала 8200 грантів біженцям у 54 країнах.

Берлін надасть понад 10 мільйонів євро на ініціативу Фонду Александра фон Гумбольдта з підтримки переслідуваних науковців.

Буде продовжено програми зайнятості на Близькому Сході, в які вже вкладено 300 мільйонів євро.

Ще цього року Німеччина збільшить свій внесок у програму "Освіта не може чекати" на 16 мільйонів євро, що допоможе відкрити освітні можливості для дітей та молоді в зонах конфліктів.

Окрім того, в самій Німеччині триватиме сприяння навчанню біженців у вищих школах, на що щорічно спрямовується понад 27 млн євро.

Загалом в останні шість років Німеччина вчетверо збільшила гуманітарну допомогу, до 1,6 мільярда євро, поінформував глава німецького МЗС. Цього року більше ніж удвічі збільшився внесок країни в роботу УВКБ ООН, наступного року вона залишиться на аналогічному до 2019 року рівні - 124 мільйони євро.

На подолання причин феномену біженців і кращу інтеграцію шукачів притулку в році, що спливає, спрямовано 1,3 млрд євро.

Маас звернув увагу на те, що лише 20 відсотків із 193 країн вносять вагомий внесок у турботу про понад 70 мільйонів біженців по всьому світу, при тому, що Женевська конвенція про біженців поширюється на всіх. Він закликав до залучення більшого числа донорів.

На даний момент лише 25 країн світу готові надати притулок біженцям. Німеччина, зазначив її представник, збільшить кількість місць для переселення наступного року.