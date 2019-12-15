Канада прийме мільйон мігрантів за три роки - Трюдо

Упродовж наступних трьох років Канада розраховує прийняти понад мільйон мігрантів з усього світу.

Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо міністру імміграції, біженців та громадянства Марку Мендічіно.

“Ви маєте упевнитися в ефективному впровадженні підвищених показників міграційного плану на 2020-2022 рр., залучивши до Канади більше мільйона постійних жителів упродовж цього періоду”, - зазначається у документі.

Трюдо наголосив, що держава концентрується на “запрошенні висококваліфікованих фахівців, здатних допомогти збудувати сильнішу Канаду”.

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Глава уряду також запропонував подбати про надання притулку правозахисникам, яким на батьківщині загрожує небезпека.

“Необхідно запровадити окремий канал прийому біженців, аби надати безпечний притулок захисникам прав людини, журналістам та гуманітарним працівникам, яким загрожує небезпека, мета - переселити 250 осіб упродовж року”, - вказав Трюдо.