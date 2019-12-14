Майже третина Канади до 2030 року перетвориться на заповідник

Канада має намір протягом наступних 10 років суттєво збільшити площу свого природно-заповідного фонду - до 30% території країни.

Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо очільнику міністерства довкілля та кліматичних змін Джонатану Вілкінсону, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вам належить працювати з міністром рибальства, океанів і берегової охорони над втіленням амбітного плану захисту 25% сухопутної території та 25% морів Канади до 2025 року”, - йдеться у документі. При цьому зазначається, що до 2030-го території з природоохоронним статусом мають сягнути 30% площі країни.

За словами Трюдо, цей план “має ґрунтуватися на науці, знанні корінних народів та враховувати місцеві погляди”.

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Окрім цього, міністрові довкілля доручено “встановлювати п’ятирічні юридично зобов’язальні цілі стосовно викидів, які ґрунтуватимуться на рекомендаціях експертів та консультаціях із громадянами”.

“На міжнародних форумах слід також схиляти інші держави до встановлення мети у 30% природоохоронних територій до 2030-го”, - наголосив глава уряду Канади.