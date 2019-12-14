За десять років у Канаді планують висадити два мільярди дерев

Протягом наступних десяти років у Канаді має бути висаджено 2 мільярди дерев.

Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо міністру навколишнього середовища Джонатану Вілкінсону, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ви маєте підтримувати міністра природних ресурсів у втілені плану із висадки двох мільярдів саджанців протягом наступних 10 років”, - зазначається у документі, текст якого є у розпорядженні агентства.

Згідно із мандатом, це має стати частиною “ширшого зобов’язання стосовно застосування природних рішень до боротьби зі змінами клімату, що включають також болота й міські ліси”.

Відповідно до урядового плану, цей крок має допомогти Канаді вже в 2050 році досягти нульового рівня шкідливих викидів до атмосфери.

“Вам належить очолити загальноурядові зусилля із розробки плану, здатного утвердити Канаду на шляху досягнення до 2050 року успішного майбутнього із нульовим рівнем викидів”, - наголосив Трюдо.