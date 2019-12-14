Трюдо планує збільшити кількість жінок у канадській армії до 25%
Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо міністру оборони Харджиту Саджану.
“Вам слід досягти того, аби 25% військовослужбовців Збройних сил Канади до 2026 року були жінками”, - зазначається у документі, який є у розпорядженні Укрінформу.
Трюдо також зобов’язав міністра оборони застосовувати гендерний аналіз до усіх рішень.”Вам належить працювати із міністром закордонних справ над розширенням підтримки Канадою миротворчих операцій ООН, у тому числі стосовно нових інвестицій у такі питання порядку денного, як: жінки, мир й безпека, а також упередження конфліктів та розбудова миру”, - додав Трюдо.
Зауважимо, що наразі жінки становлять близько 15% від усіх канадських військовослужбовців, і керівництво Збройних сил активно намагається збільшити їх кількість.