Трюдо доручив главі МЗС Канади захищати Україну

Міністерство закордонних справ Канади має співпрацювати з міноборони країни в доцільному застосуванны збройних сил з метою підтримки України та інших союзників.

Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо новому міністру закордонних справ Франсуа-Філіпу Шампаню, текст якого є у розпорядженні Укрінформу.

“Вам слід працювати з міністром оборони над забезпеченням відповідності розгортання наших збройних сил національним інтересам Канади, міжнародним обіцянкам та урядовим цілям, таким як: чинні зобов’язання на Близькому Сході, у Латвії та в Україні”, - зазначається у документі.

Трюдо також попросив главу зовнішньополітичного відомства розробити механізм конфіскації коштів та майна порушників прав людини на користь їхніх жертв. “Вам варто, ґрунтуючись на санкційному режиму Магнітського, забезпечити збільшену підтримку жертв порушень прав людини, розробивши законодавчі рамки передачі арештованого майна серйозних порушників прав людини їхнім жертвам, зберігаючи належний судовий нагляд”, - наголосив прем’єр-міністр.

Як відомо, Сергій Магнітський, який викрив ряд чиновників РФ у розкраданні в держави понад 230 млн доларів, був заарештований 2008 року за обвинуваченням в ухиленні від сплати податків. У листопаді 2009 року він помер у лікарні слідчого ізолятора "Матросская тишина" в Москві.

Засновник і гендиректор фонду Hermitage Capital Вільям Браудер і глава британської компанії Firestone Duncan Джемісон Фаєрстоун заявляли, що Магнітського заарештували після того, як він розкрив корупційні схеми, до яких причетні деякі чиновники та співробітники МВС.

США, Велика Британія, Канада, Литва, Естонія та інші країни прийняли так званий Акт Магнітського, який передбачає, зокрема, запровадження санкцій проти осіб, причетних до порушень прав людини та корупції в РФ.

Фото: THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld