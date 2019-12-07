Трюдо закликають долучитися до “нормандської зустрічі”

Канаді варто долучитися до перемовин у нормандському форматі й висловити підтримку суверенітету України.

Про це йдеться у листі громадської організації “Канадська група сприяння демократії в Україні” до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

“Ми б хотіли попросити Вас особисто долучитися до зустрічі лідерів Франції й Німеччини з українськими та російськими колегами 9 грудня з метою припинення анексії Росією Криму та війни на Донбасі”, - зазначається у листі.

Підписанти висловили занепокоєння “національними інтересами, що мотивують світові демократії займати проросійську позицію”. “Президент Еммануель Макрон публічно обговорював скасування санкцій, а канцлер Меркель прагне енергетичної залежності для великої частини Європи через “Північний потік 2”. Такі дії посилюють Росію, а не демократії”, - йдеться у документі.

З огляду на це Канаду “із її відмінною міжнародною репутацією та особливим партнерством з Україною” закликають стати п’ятою державою-членом “нормандського формату”. “Якщо це неможливо зробити через обмежений час, ми закликаємо передати Франції та Німеччині чіткий меседж про підтримку Канадою суверенітету України”, - наголосили підписанти.

Вони також звернули увагу, що Канаді з союзниками варто менше покладатися на партнерство із сучасними США. “Зважаючи на викриття проникнення Росії до політики США та підозріле благоговіння американського президента перед російським колегою, Канаді та її союзникам варто самостійно піклуватися про власну безпеку. Обов’язковим є супротив Росії. Необхідно також спонукати Францію та Німеччину протистояти російській війні, підтримуючи демократичні прагнення України в рамках “нормандського формату”, - підсумовується у листі.

Зауважимо, що лист із подібним проханням активісти направили також міністру закордонних справ Канади Франсуа-Філіпу Шампаню.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн "нормандського формату" - України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня у Парижі.