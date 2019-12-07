Канаду закликали долучитися до “нормандського формату”
Про це йдеться у листі громадської організації, направленому міністру закордонних справ Канади Франсуа-Філіпу Шампаню.
“Ми закликаємо уряд Канади заповнити лідерський вакуум, негайно вживши заходів із приєднання до зустрічі у "нормадському форматі" в грудні, замінивши нормандську четвірку оттавською п’ятіркою”, - наголошується у листі.
Зазначається, що Німеччина та Франція протягом останніх місяців виявляють все більшу прихильність до Росії.
“Зважаючи на те, що об’єктивність західних партнерів України у мирному процесі викликає все більше запитань, нагальною стає потреба участі у ньому демократичної держави, не залученої безпосередньо геополітично та здатної цілісно працювати”, - йдеться у документі.
Як відомо, зустріч лідерів країн "нормандського формату" відбудеться 9 грудня у Парижі.