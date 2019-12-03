Доки РФ не змінить свою поведінку, зближення не буде - Трюдо

Доки Росія чітко не продемонструє чітке бажання змінити свою неприйнятну поведінку, зближення з нею не буде.

Про це на конференції NATO Engages у Лондоні заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Росію було виключено з Великої вісімки, що стала потім Великою сімкою, через неприйнятні поведінку й дії. І доти, доки Росія не продемонструє щире бажання змінити свою неприйнятну поведінку, буде дуже складно говорити про справжнє зближення з нею”, - заявив він.

За словами Трюдо, вторгнення РФ на Донбас і окупація Криму є підтвердженням того, що Москва залишається викликом, і світу треба розуміти, що президент РФ Володимир Путін розуміє тільки силу, а не поступки.

“Саме тому нам, як Альянсу, та союзниками потрібно залишатися сильними”, - додав він.

Своєю чергою прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголосив, що саме тому й необхідно продовжувати тиск на Росію.

“Нам потрібно зберігати тиск на (РФ - ред.), але водночас повинен бути простір для діалогу. Однак давайте не будемо наївними”, - заявив він.

Як повідомлялося, лідери країн НАТО зустрілися в Лондоні з нагоди 70-ї річниці Альянсу. За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, ситуація в Україні та імплементація Мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі будуть серед ключових питань саміту.

Фото: THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick