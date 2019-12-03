Пристайко: Україні доводиться пояснювати НАТО, що ми захищаємо східний кордон

Україна сьогодні захищає східний кордон НАТО від агресії Москви.

Про це на конференції NATO Engages у Лондоні заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє власний кореспондент Укрніформу.

"Українцям іноді доводиться пояснювати представникам НАТО, що зрештою ми захищаємо ваш східний кордон", - зазначив Пристайко.

Також голова вітчизняного МЗС наголосив на необхідності збереження єдності Альянсу у чорноморсько-балтійському регіоні.

"На нашу думку, безпека нашого регіону (балтійських країн, Польщі, країн басейну Чорного моря - ред.) забезпечується присутністю тут НАТО. Цю присутність необхідно зберігати", - додав міністр.

Як повідомлялося, Пристайко 3-4 грудня перебуває з робочим візитом у Лондоні для участі у конференції НАТО. Також заплановані двосторонні зустрічі Пристайка з міністрами країн-членів і партнерів Альянсу.