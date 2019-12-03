Рішення про право України на членство в НАТО залишається чинним — Столтенберг

Рішення про те, що Україна буде членом НАТО, досі залишається чинним від саміту у Бухаресті у 2008 році.

Про це на конференції NATO Engages у Лондоні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"НАТО вирішив на саміті в Бухаресті у 2008 році. Я був там, але в іншому статусі. Я пам'ятаю, що тоді ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. Це рішення лишається чинним. Водночас ми не встановили чіткого таймлайну щодо вступу. Нині ми сфокусовані на тому, як допомогти Україні та Грузії просуватися до євроатлантичної інтеграції, імплементувати реформи та модернізувати оборонні й безпекові інституції", - заявив він.

За словами Столтенберга, на шляху до повноцінного членства в НАТО існують проміжні етапи співпраці з Альянсом.

Столтенберг вважає, що нині співпраця Альянсу з Україною та Грузією є корисною для всіх сторін, адже з одного боку НАТО допомагає цим країнам наближатися до НАТО, з іншого - ці країни беруть участь в місіях Альянсу, зокрема, в Афганістані.

Як повідомлялося, у квітні 2008 року в Бухаресті на зустрічі глав держав та урядів країн НАТО була ухвалена декларація, в якій визнавалося право України на вступ до Північноатлантичного альянсу.