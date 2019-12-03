Рада має ухвалити постанову про ПДЧ до початку саміту НАТО — Порошенко

Український парламент має сьогодні, у вівторок, ухвалити постанову щодо підтримки надання Плану дій щодо членства України в НАТО, адже завтра у Лондоні розпочинає свою роботу саміт глав держав-членів НАТО.

Про це автор постанови, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради України, повідомляє пресслужба політсили.

Він зауважив, що вперше за п'ять років на зустрічі такого не рівня не буде українського глави держави, тому політичний сигнал від парламенту надзвичайно важливий.

"У нас залишається лише кілька годин, щоб послати важливий меседж до Лондона. Вже завтра там збираються глави держав-членів НАТО. Вперше за 5 років там не буде українського президента. Але дуже добре, що в останню мить Україна спромоглася послати туди делегацію на чолі з міністром закордонних справ", – зазначив Порошенко.

"Парламент має захистити і підтримати українську позицію і продемонструвати що новий склад Верховної Ради підтримує вступ України до НАТО включно з Планом дій щодо членства. Дуже потрібен сигнал про те, що новий український парламент підтримує вступ України до Альянсу. Рівно як і надання нам Плану дій щодо членства в НАТО", – переконаний Порошенко.

"ПДЧ – це не лише заявка. ПДЧ – це двостороння угода. Коли Україна бере на себе зобов’язання провести реформи, а НАТО бере на себе зобов’язання прийняти Україну. Бо тільки в НАТО є міцна гарантія безпеки країни. І тільки НАТО забезпечує справжній, надійний мир", – переконаний лідер "Європейської солідарності".

Він наголосив, що перспективи членства України в НАТО не припустимо розмінювати на міфічний мир від Путіна.

"Не треба боятися Путіна в Парижі. Не дай Боже стратегічну перспективу членства України в НАТО розміняти на міфічний фейковий мир за путінським сценарієм. Це є одна з найважливіших червоних ліній, які ми окреслюємо в переддень нормандського саміту", – зазначив Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, 30 жовтня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що уряд України вважає чинною заявку на отримання ПДЧ в НАТО, подану на бухарестський саміт Північноатлантичного альянсу в 2008 році, тому додаткову заявку не подаватиме.

Лідери країн НАТО 3-4 грудня зустрінуться в Лондоні для святкування 70-ї річниці Альянсу. За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, ситуація в Україні та імплементація мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі будуть серед ключових питань саміту.

Україну на саміті НАТО в Лондоні представлятиме міністр закордонних справ Вадим Пристайко.