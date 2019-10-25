Україна може розширити участь у миротворчих місіях НАТО — Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив про можливе розширення української присутності у миротворчих місіях НАТО.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Сьогодні”.

“Місяць тому ми поінформували Альянс про нашу згоду на розширення участі України в місії в Косові. Поки не розкриватиму всіх деталей, але будемо зміцнювати свою присутність у ще одній місії. Ми виходимо з того, що це дуже корисна практика. Тому що не лише Україна отримує підтримку Альянсу, але і Альянс отримує підтримку від України. І це надзвичайно цінується нашими партнерами в НАТО”, - зазначив Кулеба.

Також урядовець переконаний, що трастові фонди Альянсу, які зараз працюють в Україні, продовжили працювати і стали ще більше ефективними.

“Ми розуміємо проблеми, які існують в окремих трастових фондах. Цього літа у нас сталася прикра ситуація - закрився трастовий фонд НАТО з кібербезпеки у зв’язку з виконанням ним свого завдання. Коли я про це дізнався, прийшовши на посаду, яку зараз обіймаю, негайно дав доручення ініціювати перед Північноатлантичним альянсом питання щодо відновлення роботи цього трастового фонду або формування нового формату”, - підкреслив він.

За його словами, можливо, це буде і не трастовий фонд, але Україні потрібна чітка програма підтримки з кібербезпеки.