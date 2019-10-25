“Європейська солідарність” підготувала для Ради проєкт заяви щодо ПДЧ

Партія "Європейська солідарність" підготувала проєкт заяви Верховної Ради щодо Плану дій щодо членства в НАТО і пропонує уповноважити керівництво держави підписати звернення з цього приводу до грудневого саміту НАТО.

Про це повідомив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у Facebook.

"Наша команда підготувала проєкт заяви Верховної Ради. Пропонуємо уповноважити голову Верховної Ради разом з Президентом і Прем'єр-міністром поставити підпис під відповідним зверненням до грудневого саміту НАТО. Воно має продемонструвати консолідовану позицію законодавчої і виконавчої влади у питанні євроатлантичної інтеграції", - написав Порошенко.

Він наголосив, що сталий мир та надійна безпека можливі лише, якщо Україна стане членом НАТО.

"Поставити на порядок денний питання про План дій щодо членства в НАТО – в першу чергу обов’язок українського Президента. А парламент нового скликання має нагоду продемонструвати політичну волю щодо вступу України до Альянсу", - додав Порошенко.

Він закликав колег по Верховній Раді – і хто у владі, і хто в опозиції – підтримати пропозицію "Європейської солідарності" вже наступного тижня.

"У чому-чому, а в цьому питанні маємо бути єдиною українською командою. І тоді ми зможемо досягти амбітних цілей. Як це було з Угодою про асоціацію. Як це було з безвізом. Як це стане з ПДЧ, а згодом – і зі вступом України до НАТО та Європейського Союзу", - акцентував п'ятий президент України.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня Президент України Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку провів двосторонню зустріч із генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом та обговорив подальшу активну співпрацю з НАТО.