“Європейська солідарність” підготувала для Ради проєкт заяви щодо ПДЧ

“Європейська солідарність” підготувала для Ради проєкт заяви щодо ПДЧ

Укрінформ
Партія "Європейська солідарність" підготувала проєкт заяви Верховної Ради щодо Плану дій щодо членства в НАТО і пропонує уповноважити керівництво держави підписати звернення з цього приводу до грудневого саміту НАТО.

Про це повідомив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у Facebook.

"Наша команда підготувала проєкт заяви Верховної Ради. Пропонуємо уповноважити голову Верховної Ради разом з Президентом і Прем'єр-міністром поставити підпис під відповідним зверненням до грудневого саміту НАТО. Воно має продемонструвати консолідовану позицію законодавчої і виконавчої влади у питанні євроатлантичної інтеграції", - написав Порошенко.

Він наголосив, що сталий мир та надійна безпека можливі лише, якщо Україна стане членом НАТО.

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"Поставити на порядок денний питання про План дій щодо членства в НАТО – в першу чергу обов’язок українського Президента. А парламент нового скликання має нагоду продемонструвати політичну волю щодо вступу України до Альянсу", - додав Порошенко.

Він закликав колег по Верховній Раді – і хто у владі, і хто в опозиції – підтримати пропозицію "Європейської солідарності" вже наступного тижня.

"У чому-чому, а в цьому питанні маємо бути єдиною українською командою. І тоді ми зможемо досягти амбітних цілей. Як це було з Угодою про асоціацію. Як це було з безвізом. Як це стане з ПДЧ, а згодом – і зі вступом України до НАТО та Європейського Союзу", - акцентував п'ятий президент України.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня Президент України Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку провів двосторонню зустріч із генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом та обговорив подальшу активну співпрацю з НАТО.

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