Підприємствам дали 10 днів на план ліквідації зарплатних боргів

Підприємства-боржники з виплати заробітної плати мають у десятиденний строк розробити та подати до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пропозиції щодо планів ліквідації заборгованості.

Таке рішення було ухвалено під час наради з керівниками підприємств-боржників у Мінекономіки, повідомляє пресслужба міністерства.

“За результатами наради, підприємства мають у десятиденний строк розробити та подати до Мінекономіки пропозиції щодо планів ліквідації заборгованості по заробітній платі”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, міністерство контролюватиме виконання цих планів та регулярно проводитиме робочі наради для відстежування прогресу. У тих ситуаціях, коли відбувається умисна невиплата зарплати та порушення закону, Мінекономіки ініціюватиме залучення правоохоронних органів.

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Також Мінекономіки надіслало листи до державних підприємств, профспілок та ініціювало створення комісій по заборгованості в областях на базі облдержадміністрацій.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Держстату, станом на 1 січня 2020 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3 034,4 млн грн (на менше 5,8% порівняно із 1 грудня 2019 року); заборгованість працівникам економічно активних підприємств — 1 850,9 млн грн (на 9,3% менше).

Милованов оприлюднив перелік найбільших боржників із виплати зарплати: АТ "Сумське машинобудівне НВО" (борг — 251 070,8 тис. грн); ПАТ "Азовзагальмаш" (220 858,9 тис. грн); ДП "ВО "Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" (134 305,5 тис. грн); ДП "НДІ "Квант" (52 844,8 тис. грн); ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" (30 221,0 тис. грн)".