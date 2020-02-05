Уряд створить Міністерство з питань окупованих територій

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Кабміні було прийнято рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій.

Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і є тимчасово переміщеними особами", - заявив Гончарук.

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Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський зі свого боку зазначив, що триває робота над запуском українського телеканалу, який транслюватиметься на окуповані території.

Також вивчається можливість посилення напрямку спорту у вказаному відомстві, зокрема шляхом створення відповідної агенції.

Олексій Гончарук розповів про заходи з посилення співпраці між урядом і Верховною Радою, на необхідності якої також наголошував Президент під час попередньої зустрічі з Прем’єр-міністром.

Також Прем'єр пообіцяв, що Кабмін готовий надати звіт про свою роботу.

"Домовилися про те, що найближчим часом разом з урядом і головами парламентських комітетів проведемо стратегічну сесію, щоб серйозно поговорити на тему стратегії країни. Також міністри на цьому тижні проведуть у профільних парламентських комітетах презентації того, що було зроблено за 5 місяців і що планується на найближчий рік", - зазначив прем'єр.

Як раніше повідомляло агентство, Президент підтримав рішення Кабміну обмежити зарплати чиновникам.