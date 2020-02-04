Уряд "неформально" відзвітував Президенту — Дубілет

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністри його кабінету 4 лютого відзвітували Президенту Володимиру Зеленському про результати роботи.

Про це у коментарі hromadske розповів міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

"Це був неформальний звіт. Обговорювали широке коло питань, включно з проблемами спиртової галузі і тому подібним. У підсумку ніяких сенсацій — працюємо далі", — сказав Дубілет.

Він зазначив, що офіційно про підсумки роботи уряд буде звітувати перед Верховною Радою 7 лютого. Водночас Дубілет відмовився відповідати на питання, чи будуть за підсумками звіту урядовців кадрові ротації.