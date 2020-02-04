Гончарук у п’ятницю прозвітує в Раді

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у п'ятницю, 7 лютого, під час години запитань до уряду представить проміжний звіт роботи Кабінету міністрів.

Про це інформував перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у коментарі журналістам у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На запитання, коли чекати звіту уряду, Корнієнко відповів: "До 14-го лютого. Але в нас там не пленарний тиждень... Дмитро Олександрович (Разумков - ред.) вчора пропонував таку модель, щоб у п'ятницю також міністр Оржель, якого ми запросили, розказав нам про платіжки, а Прем'єр-міністр 20 хвилин присвятив проміжному звіту. Тому що це проміжний звіт, він не має там чіткої форми, але обов'язково треба заслухати".

Він зауважив, що у вівторок на засіданні Верховної Ради також буде присутній Прем'єр-міністр але можливості поставити йому запитання не буде, оскільки він тільки представить кандидатуру нового віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад та територій.