Президент окреслив першочергові завдання для Кабміну

Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань та планам на найближче майбутнє.

Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"Видано два укази Президента щодо завдань уряду й парламенту з економічних та соціальних питань. 30 завдань виконано, 13 виконані частково або перебувають у процесі виконання, дев’ять завдань не виконано", – сказав Глава держави на початку зустрічі.

За його словами, Міністерство розвитку громад та територій не виконало завдання щодо розробки законопроєкту про підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку щодо посилення конкурентоспроможності регіонів, Міністерство енергетики та захисту довкілля не виконало завдання щодо укладення угоди про розподіл продукції та щодо запровадження системи інтегрованих дозволів на викиди забруднювальних речовин, а також щодо реформи Держекоінспекції, Міністерство інфраструктури не розробило законопроєкт про реформування залізничних перевезень.

Окрім того, Верховна Рада досі не розглянула законопроєкти про внутрішній водний транспорт, про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку, щодо посилення прав інтелектуальної власності.

Зеленський закликав уряд і парламент активізувати роботу.

"Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг – це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проєкти, на медичну сферу та енергоефективність. Один з планів – побудувати понад 200 приймальних відділень медичної допомоги по всій Україні", – зауважив Президент та запропонував Кабінету Міністрів підготувати у двотижневий термін необхідні проєкти документів.

Крім того, Зеленський наголосив на важливості розв'язання питання заборгованості зарплат шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі.

"Ситуацію із заборгованостями потрібно врегулювати найближчим часом, – підкреслив Президент. – Тому ми очікуємо від уряду комплексної програми реструктуризації вугільної галузі та результатів аудиту стану державних шахт".

Також Глава держави поставив Кабінету Міністрів завдання до кінця лютого внести пропозиції щодо реалізації програми «Інвестиційна няня» (англ. Investment nanny).

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що вже створено інвестиційний атлас і Офіс підтримки інвестицій, який працюватиме з іноземними та вітчизняними інвесторами. Він додав, що до уряду вже звернулися українські компанії, які задекларували наміри інвестувати понад 100 млн доларів США та попросили про «інвестиційну няню».

Також, за словами Прем’єра, триває робота над покращенням покриття Інтернетом віддалених куточків України.

"Для цього ми разом з мобільними операторами та регулятором домовилися про можливість використання нового діапазону частот. Це дасть нам можливість вже влітку істотно покращити якість зв’язку на малозаселених територіях", – сказав він.

Читайте також: Київстар підключив до 4G ще 73 населені пункти

Гончарук зазначив, що уряд приділяє велику увагу безпеці на дорогах, зокрема камери відеоспостереження вже працюють по всій Україні.

Як раніше повідомляло агентство, Прем'єр-міністр у п'ятницю, 7 лютого, під час години запитань до уряду представить проміжний звіт роботи Кабінету міністрів.

Фото: president.gov.ua