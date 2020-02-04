На Донеччині 52 гірники не виходять із шахти - вимагають зарплату

У Донецькій області гірники шахти «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» залишаються під землею, вимагаючи виплати заборгованості із заробітної плати та забезпечення повноцінної роботи підприємства.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ), народний депутат Михайло Волинець.

«52 особи. Збільшується кількість учасників протесту на шахті «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» (Донецька область). Про це з місця подій повідомляє голова ПО НПГУ шахти Олександр Абрамов», - написав Волинець.

Він нагадав, що головні вимоги гірників шахти «Капітальна» - це виплата заборгованості із заробітної плати та забезпечення повноцінної роботи підприємства.

Станом на 1 лютого зарплатна заборгованість перед працівниками ДП «Мирноградвугілля» накопичена за 3 місяці й сягає 93,12 млн грн.

Раніше Волинець повідомляв, що акцію протесту на шахті «Капітальна» почали 3 лютого, коли на поверхню не піднялися гірники другої та третьої змін, а потім до них ввечері приєдналася частина гірників четвертої зміни.

За словами Волинця, що постачальник електроенергії погрожує відключити від електроенергії шахту «Капітальна», а шахти «5/6» та «Центральна» вже відключені від електропостачання.

Волинець такоє повідомляв, що говорив з Прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком про ситуацію на шахті «Капітальна» та про те, що постачальник електроенергії планує знеструмити цю шахту.

«Прем'єр знає про ситуацію і запевняє, що проблеми будуть вирішені. Проте незрозумілий механізм, спосіб, в який уряд планує вирішити проблеми із заборгованістю перед гірниками, перед шахтами, забезпечити стабільне енергопостачання та роботу підприємств», - констатував депутат.