Гірники “Львіввугілля” планують перекрити міжнародну дорогу

Вимагаючи виплати заборгованості по зарплаті, гірники ДП “Львіввугілля” зважилися на перекриття дороги міжнародного значення “Львів - Рава-Руська”.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

“З 8 години 50 автобусів з активістами Незалежної профспілки гірників України, шахтарями виїхали до с.Добросин, де на 10.00 планується проведення акції протесту – перекриття дороги міжнародного значення Львів – Рава-Руська”,- зазначив Волинець.

За його словами, ця акція є частиною протестної кампанії, спрямованої на вирішення владою питання виплати зарплатної заборгованості перед працівниками ДП «Львіввугілля».

У будівлі Львівської ОДА триває голодування профспілкових лідерів (очільниці Регіональної організації Незалежної профспілки гірників України м.Червонограда, шахти «Лісова» Мирослави Кафтан, голови ППО НПГУ шахти «Межирічанська» Василя Лесняка, шахти «Степова» Василя Семканича та шахти «Червоноградська» Валерія Бабія).

Станом на 16 січня зарплатна заборгованість перед ДП “Львіввугілля” становить 317,79 млн грн (грудень, листопад, частково жовтень 2019 року).