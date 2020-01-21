Профспілкові лідери “Львіввугілля” у будівлі ОДА оголосили голодування

Делегацію Збройних сил США в Одесі ознайомлюють із загальною системою підготовки водолазних спеціалістів в українських Військово-Морських силах.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

“Лідери незалежних профспілок ДП “Львіввугілля” оголосили про початок голодування. Вони перебувають у приміщенні Львівської ОДА та не збираються залишати будівлю доти, доки не буде вирішене питання заборгованості перед працівниками підприємства”, - зазначив Волинець.

За його словами, голова регіональної організації НПГУ м.Червоноград Мирослава Кафтан повідомив, що представники профспілок вимагають, щоб в.о. голови Львівської ОДА терміново доповів Президенту про критичну заборгованість та кризу галузі.

Станом на 16 січня зарплатна заборгованість перед ДП “Львіввугілля” становить 317,79 млн грн (грудень, листопад, частково жовтень 2019 року).