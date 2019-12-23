Шість шахт "Львіввугілля" залишились без електроенергії, йде затоплення - Волинець

Голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що цієї ночі відбулося знеструмлення шахт ДП "Львіввугілля", почалося затоплення.

Про це Волинець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"В ніч з 22 на 23 грудня вимкнено електроенергію на всіх 6 шахтах ДП «Львіввугілля». Знеструмлені підйоми, водовідливи, вентилятори головного провітрювання. На всіх 6 шахтах втрачено контроль за рудничною атмосферою, йде затоплення", - повідомив Волинець.

За його словами, відключення шахт ДП «Львіввугілля» від електроенергії відбулося через заздалегідь невиконувані вимоги з боку «постачальника останньої надії» районної електромережі - сплатити наперед 22 млн грн за електроенергію періоду грудня 2019 - січня 2020 року.

"Зрозуміло, шахтарі не в змозі виконати подібні вимоги через відсутність коштів, накопичені перед ними борги не тільки з зарплати, а й за відвантажене вугілля. Тільки ПАО Центренерго заборгувало гірникам «Львіввугілля» 92 млн грн, не сплативши ані копійки за вугілля, відвантажене в жовтні, листопаді, грудні", - зазначив Волинець.

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Він додав, що Незалежна профспілка гірників України звертається з телеграмами до Президента, Прем’єр-міністра про необхідність вжити термінових заходів для реагування на надзвичайну ситуацію.