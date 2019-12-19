Раду просять виділити ще мільярд на зарплатні борги шахтарям

«Шахтарі сходу і заходу, незалежні профспілки звертаються до бюджетного комітету ВР, до парламентської більшості, через небажання влади зрозуміти, що діти гірників теж хочуть свят Святого Миколая, Нового року та Різдва. Борги до новорічного столу - не те, чого варті представники однієї з найнебезпечніших професій у світі», - написав голова профспілки.

Він також у відеозверненні заявив, що заборгованість по заробітній платі гірникам України зараз складає 1 млрд 72 млн грн.

«Я розробив законопроєкт, і мене колеги підтримали, - про те, що треба внести зміни до бюджету та виділити додатково 1 млрд грн для погашення заборгованості по заробітній платі. Складається така ситуація, що шахтарі та їх сім’ї не зможуть накрити святкову вечерю для своєї сім’ї і своїх дітей», - сказав Волинець.

Та, звертаючись до виконавчої влади Кабінету міністрів, Міністерству енергетики, до народних депутатів з бюджетного комітету він попросив їх «розглянути негайно наш законопроєкт в останні дні року для того, щоб шахтарі змогли вчасно отримати заробітну плату».