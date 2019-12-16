На Прикарпатті виплата зарплат "провисла" майже на 161 мільйон

В Івано-Франківській області незабезпеченість коштів для виплати заробітної плати складає майже 161 млн грн.

Про це в Івано-Франківську на нараді в облдержадміністрації сказала директор департаменту фінансів ОДА Ірина Мацькевич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Обсяг коштів із незабезпеченості оплати праці до кінця року складатиме близько 161 млн грн. З них по заробітній платі педагогічним працівникам 70 млн грн. Ще 72,5 млн грн – заборгованість медичним працівникам», - зазначила Мацькевич.

За її словами, найбільші проблеми з виплати заробітної плати - в містах Івано-Франківськ та Болехів, у Богородчанському, Верховинському, Косівському, Городенківському та Тлумацькому районах.

Мацькевич зазначила, що при ухваленні місцевих бюджетів незабезпеченість коштів для оплати праці з початку року складала близько 500 млн грн.

Ситуацію вимушені були вирішувати за рахунок власного фінансового ресурсу. З місцевих бюджетів на погашення боргу скерували 238 млн грн, з обласного бюджету - понад 20 млн грн.

Протягом листопада-грудня уряд скерував на заробітну плату медичну субвенцію у сумі 26 млн грн, стабілізаційну дотацію у сумі 10, 5 млн грн та зробив перерозподіл освітньої субвенції у сумі 45, 6 млн грн.

«Ці кошти вже розподілені між місцевими бюджетами», - зазначила Мацькевич.

Серед причин незабезпеченості освітньої субвенції фінансисти називають зростання мережі класів та недосконалу мережу закладів середньої освіти. Водночас, каже Мацькевич, в усіх районах педагогам скерували надбавку за престижність у сумі 20% від зарплати, тоді як вона може коливатися від 5% до 20%.

«Якщо б райони зменшили виплату цієї надбавки, то незабезпеченість по зарплаті зменшилась би на 60 млн грн», - стверджує Мацькевич.

Нині для погашення боргу медикам та вчителям з місцевих бюджетів фінансисти планують скерувати ще 80 млн грн.