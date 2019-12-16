Середня заробітна плата в жовтні становила понад 9,5 тисяч - ПФУ

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за жовтень 2019 року у сумі 9 556 грн 37 коп.

Про це інформують на сторінці Пенсійного фонду України в Facebook.

“Затверджено показник середньої заробітної плати за жовтень 2019 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, показник середньої зарплати в Україні для обчислення пенсії становив 9556 гривень 37 копійок.