Кабмін призупинив постанову уряду Гройсмана про зарплату вчителів

Кабінет міністрів призупинив дію постанови попереднього уряду про встановлення найнижчого посадового окладу вчителя в розмірі 3 прожиткових мінімумів.

Про це йдеться у листі Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у відповідь на звернення Профспілки працівників освіти і науки України.

"Щодо Постанови Кабінету міністрів України №822 від 10.07.2019 р. інформуємо, що на засіданні уряду 15.11.2019 р. було прийнято Постанову КМУ, якою передбачено зупинення дії Постанови КМУ №822 на 2020 рік", - йдеться у листі.

Також Бабак повідомив, що у держбюджеті на 2020 рік, який ВР ухвалила 14 листопада, передбачені додаткові видатки у обсязі 3 753 209,8 тис. гривень на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

"За розрахунками уряду, збільшення зазначених видатків дозволить, зокрема, запобігти дефіциту освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників у 2020 році", - йдеться у листі.

Як повідомляв Укрінформ, в липні 2019 року уряд Гройсмана прийняв постанову про поетапне продовження підвищення зарплати освітянам до 2023 року. Окрім цього, передбачалося збільшення оплати праці для всіх освітян від 20 до 70% вже наступного року. Водночас, після зміни уряду очільниця МОН Ганна Новосад заявила, що в проєкті бюджету на 2020 рік коштів на це не було закладено.