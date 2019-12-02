Зарплатні борги учителям і лікарям погасять до кінця року — Президент

Заборгованість із виплати заробітної плати вчителям і лікарям, яка є в деяких регіонах, буде виплачена до кінця року.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, записаному під час занять спорту та опублікованому у Facebook.

“Я звертався, наскільки ви бачили, з проханням до нашого молодого уряду, погасити заборгованість учителям і лікарям у багатьох регіонах нашої країни. Заборгованість накопичувалася із самого початку року, а в деяких регіонах - уже не перший рік. Дякую урядові, що вони мене почули, і до кінця року обов’язково погасимо всі борги”, - зазначив Зеленський.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 26 листопада заявив, що доручив уряду негайно ліквідувати заборгованість із зарплати перед лікарями та вчителями, яка виникла в деяких регіонах.