Зеленський доручив уряду в мінімальні терміни розрахуватися з учителями та лікарями

Зеленський доручив уряду в мінімальні терміни розрахуватися з учителями та лікарями

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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду негайно ліквідувати заборгованість із зарплати перед лікарями та вчителями.

Про це повідомляє Офіс Президента у Twitter.

"Перед відльотом до Естонії та Литви Володимир Зеленський доручив уряду в мінімальні терміни ліквідувати заборгованість із зарплатні перед українськими лікарями та вчителями", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 26 листопада, Президент України Володимир Зеленський відвідає з одноденним офіційним візитом Естонську Республіку.

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