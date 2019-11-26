Зеленський доручив уряду в мінімальні терміни розрахуватися з учителями та лікарями

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду негайно ліквідувати заборгованість із зарплати перед лікарями та вчителями.

Про це повідомляє Офіс Президента у Twitter.

"Перед відльотом до Естонії та Литви Володимир Зеленський доручив уряду в мінімальні терміни ліквідувати заборгованість із зарплатні перед українськими лікарями та вчителями", - йдеться у повідомленні.

Перед відльотом до Естонії та Литви Володимир Зеленський доручив уряду в мінімальні терміни ліквідувати заборгованість із зарплатні перед українськими лікарями та вчителями. pic.twitter.com/QEXm7Dd1d5 — Офіс Президента (@APUkraine) 26 листопада 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 26 листопада, Президент України Володимир Зеленський відвідає з одноденним офіційним візитом Естонську Республіку.