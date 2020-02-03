Зеленський розповів турецькому бізнесу про інвестиційні “магніти” в Україні

Президент Володимир Зеленський закликав турецький бізнес інвестувати в українську економіку, зокрема у приватизацію державних підприємств.

Про це він заявив під час виступу на українсько-турецькому бізнес-форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Саме в інвестиційній сфері сьогодні відкриваються найбільші перспективи для економічного партнерства України та Туреччини. Мова не тільки про створення спільних підприємств, але і про активну участь турецьких компаній у процесі приватизації. Наш заклик: інвестуйте зараз”, - сказав Зеленський.

Президент також поінформував про ініціативи, які планується запровадити для інвесторів. Він, зокрема, нагадав, що тим інвесторам, хто у найближчі два роки приватизує державні підприємства на суму від 10 млн доларів США, держава планує надати п’ятирічні податкові канікули.

Крім того, іншими “магнітами” для потенційних інвесторів Зеленський назвав проєкт “інвестиційна няня” та ініціативу зі швидкого повернення інвестицій у модернізацію - від двох до п’яти років замість 10 років і 12 років відповідно.

Крім того, глава держави закликав турецьких підприємців долучитися до концесійних проєктів.

“Наразі ми готуємо нові конкурси (щодо концесії - ред.) по українських аеропортах і морських портах, а також проєкти концесійних доріг”, - підкреслив він.

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Крім того, Зеленський зауважив, що Україна планує відкрити ринок землі й, за його словами, хоча іноземці не матимуть права купувати землю, але вони зможуть “інвестувати в переробку аграрної продукції”.

Разом з тим Президент підкреслив, що наразі щорічний товарообіг між Україною і Туреччиною становить понад 4 млрд доларів США, проте метою є 10 млрд доларів США.