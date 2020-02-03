Зеленський обговорив з Ердоганом транспортування каспійського газу до України через TANAP

Президент України Володимир Зеленський обговорив з главою Турецької держави можливість транспортування каспійського газу газогоном TANAP до України.

Про це Зеленський заявив на спільному з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Важливими для нас є питання диверсифікації джерел енергопостачання. Ми обговорили можливість транспортування каспійського газу газогоном TANAP через відповідні конектори до України", - сказав Зеленський.

Глава Української держави також поінформував, що під час перемовин з турецьким колегою було знайдено шляхи активізації співпраці у транспортній сфері.

"Це стосується, зокрема, інтермодальних та поромних перевезень. Вважаю, що Україна та Туреччина мають відігравати ключову роль у транспортних потоках, які з'єднають Східну та Північну Європу з Близьким Сходом та Центральною Азією", - акцентував Президент України.

Як повідомлялося, 30 листопада 2019 року трансанатолійський газопровід TANAP було підключено до газотранспортної системи Європи.

TANAP проходить територією Азербайджану, Грузії і Туреччини, де з'єднується з Трансадріатичним трубопроводом (ТАР), який ще будується. По ньому газ постачатиметься в Грецію, Албанію, Італію.

Потужність TANAP - 16 млрд кубометрів азербайджанського газу на рік. Шість мільярдів призначено для турецького ринку, решта піде в Європу. За додаткових інвестицій потужність газопроводу можна буде збільшити до 31 млрд кубометрів.

Вартість TANAP становить близько 6,5 млрд доларів. Акціонерами TANAP є азербайджанський SOCAR (51%), турецький газопровідний оператор BOTAS (30%), BP (12%) і SOCAR Turkey (7%).