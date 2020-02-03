Україна хоче збільшити обсяги торгівлі з Туреччиною до $10 мільярдів — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ціль підвищити обсяг двосторонньої торгівлі з Турецькою Республікою до 10 млрд доларів США.

Про це він сказав на спільному з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми немало говорили про спільне сьогодення та майбутнє у торговельно-економічній та інвестиційній сферах. У нас є дійсно дуже амбітна ціль - підвищити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 млрд доларів США. Ми домовилися надати поштовх нашим представникам, які працюють над текстом угоди про вільну торгівлю", - сказав Зеленський.

Він додав, що "відповідний сигнал отримають і делегації міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва".

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Як повідомляв Укрінформ, президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган у понеділок розпочав офіційний візит до України.

У рамках візиту - зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Глави держав також візьмуть участь у роботі Українсько-турецького бізнес-форуму.