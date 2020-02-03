Зеленський зустрівся з Ердоганом у Маріїнському палаці
Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
На початку церемонії пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський та Ердоган оглянули стрій воїнів почесної варти України.
Глави держави також привіталися з офіційними делегаціями двох країн і пішли на перемовини у закритому від преси форматі.
Планується, що після зустрічі відбудеться церемонія підписання українсько-турецьких двосторонніх документів та підхід Зеленського й Ердогана до ЗМІ.
Реджеп Ердоган у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідує Україну.