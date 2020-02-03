Зеленський зустрівся з Ердоганом у Маріїнському палаці

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках його візиту до України.

Урочиста церемонія зустрічі відбулася на площі біля Маріїнського палацу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На початку церемонії пролунали гімни двох країн, після чого Зеленський та Ердоган оглянули стрій воїнів почесної варти України.

Глави держави також привіталися з офіційними делегаціями двох країн і пішли на перемовини у закритому від преси форматі.

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Планується, що після зустрічі відбудеться церемонія підписання українсько-турецьких двосторонніх документів та підхід Зеленського й Ердогана до ЗМІ.

Реджеп Ердоган у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Крім того, президенти візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі.

Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідує Україну.