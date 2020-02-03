Ердоган прибув до Києва

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган розпочав офіційний візит до України.

Про це повідомив у Twitter заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, який зустрічав Президента Туреччини в аеропорту.

"Вітаємо Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Україні. Розпочався офіційний візит Глави Турецької Республіки до України", - написав Боднар.

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Як повідомлялося, у рамках візиту відбудеться зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною під співголовуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Під час перемовин сторони обговорять шляхи поглиблення стратегічного партнерства та співпраці у всіх напрямах взаємодії.

За підсумками засідання Стратегічної ради заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Глави держав також візьмуть участь у роботі Українсько-турецького бізнес-форуму.