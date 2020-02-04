Протидія дезінформації: Рада з питань свободи слова пропонує МКМС створити робочу групу

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів вважає неприйнятними низку норм законопроєкту і пропонує Міністерству культури, молоді та спорту створити робочу експертну групу для вироблення ефективних інструментів протидії дезінформації.

Рекомендації Ради опубліковані на сайті “Детектор медіа”.

“Рада вивчила текст законопроєкту та прийшла до висновку, що його зміст не відповідає основній заявленій меті – боротьбі з дезінформацією в інформаційному просторі України в умовах агресії Російської Федерації. Натомість він у першу чергу серйозно звужує свободу слова в країні, сприяє самоцензурі журналістів та звужує їхні права”, - зазначено у цих рекомендаціях.

Зазначається, що спираючись на експертизу медіаюристів ГО «Платформа прав людини» та ГО «Лабораторія цифрової безпеки», Рада дійшла висновку і вважає неприйнятними такі ініціативи, як введення кримінальної відповідальності для журналістів, надмірні та непропорційні адміністративно-правові санкції, передбачені змінами до Закону «Про інформацію», втручання держави в питання саморегулювання журналістів.

Також представники цієї організації не підтримують штучний розподіл журналістів на «професійних» та просто «журналістів». Вони вважать, що діяльність уповноваженого з питань інформації (нової інституції, яка має з’явитися, якщо буде прийнятий цей законопроєкт) може бути спрямована на обмеження права на свободу вираження поглядів, а не на захист конкретних інформаційних прав громадян.

“Рада поділяє стурбованість щодо цього документу разом із українськими журналістами, представниками громадянського суспільства та міжнародними організаціями. Тому Рада звертає увагу Президента України, уряду та Верховної Ради на неприйнятність прийняття закону в такому вигляді, а також закликає Міністерство культури, молоді та спорту не вносити даний текст законопроєкту на розгляд Кабінету міністрів України як такий, що не відповідає вимогам Конституції України, а також міжнародним практикам”, - йдеться у рекомендаціях.

Рада рекомендує Міністерству культури, молоді та спорту в найкоротші терміни створити робочу експертну групу, завданням якої мало би бути вироблення ефективних інструментів протидії дезінформації в українському інформаційному просторі. Рада також звертає увагу Міністерства, що такі інструменти не обов’язково потрібно шукати лише в законодавчій площині, а закликає застосувати комплексний підхід до протидії дезінформації з боку Російської Федерації.

Читайте також: Комітет ВР непокоять кілька аспектів законопроєкту про дезінформацію

Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України — це консультативно-дорадчий орган, створений відповідно до указу президента № 808/2019. До складу ради входять 15 членів, обраних на установчих зборах: шестеро представників медіа, шестеро представників медійних громадських організацій, а також по одному представнику від Офісу президента України, Національної спілки журналістів України, Незалежної медіа-профспілки України. А саме: Вадим Міський, Олександр Бурмагін, Наталія Влащенко, Ірина Городецька, Наталія Гуменюк, Діана Дуцик, Павло Єлізаров, Максим Кречетов, Тетяна Лебедєва, Світлана Остапа, Людмила Писанко, Тетяна Попова, Сергій Томіленко, Тарас Шевченко, Сергій Штурхецький.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня 2020 року міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський і його перший заступник Анатолій Максимчук презентували основні положення законопроєкту про дезінформацію.