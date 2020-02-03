Комітет ВР непокоять кілька аспектів законопроєкту про дезінформацію

Норми законопроєкту про протидію дезінформації, які стосуються криміналізації деяких статей діяльності журналістів, можуть призвести до наступу на свободу слова.

Про це наголошується у заяві членів Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, яку оприлюднив голова комітету Олександр Ткаченко у Facebook.

“Нас непокоять кілька аспектів цього проєкту, про що ми б хотіли заявити публічно, а саме: непропорційний рівень покарань та криміналізація деяких статей діяльності журналістів; поява органу уповноваженого за рішенням Кабміну з широким колом можливостей застосування механізмів держави в регуляції свободи слова; розподіл журналістів на тих, хто увійде в пропоновану асоціацію, та тих, хто не схоче; принцип правової визначеності при тлумаченні терміну «дезінформація» та відповідності змісту та обсягу цього терміну сучасним викликам; принцип пропорційності покарання за вчинене правопорушення, в тому числі залученості занадто широкого кола громадян, на яких розповсюджуватиметься діяльність цього закону. Вважаємо, що такі методи можуть призвести до наступу на свободу слова та служити підставою для тих, хто насправді нехтує роботою журналістів у звинуваченні влади у зворотних діях”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що у зв'язку з розробкою Міністерством культури, молоді та спорту України законодавства у сфері боротьби з дезінформацією, до комітету надходять численні прохання прокоментувати цю ініціативу. Так, враховуючи великий суспільний резонанс щодо цієї теми, а також з огляду на те, що саме гуманітарний комітет ВР надалі розглядатиме цей законопроєкт, у комітеті наголосили, що усвідомлюють виклики, які стоять перед Україною у зв'язку з гібридною війною, потоком дезінформації щодо подій в Україні з боку держави-агресора та розмиттям стандартів журналістики.

“Ми цінуємо зусилля наших колег у міністерстві, направлені на їхнє вирішення та сміливість, з якою вони взялися за цю роботу. Ми також розуміємо, що проєкт знаходиться на перших етапах публічного обговорення та пройде ще не одне коло таких дискусій”, - зазнається в повідомленні.

У комітеті підкреслюють, що готові надати міністерству чіткі висновки проаналізованого проєкту закону та долучитися до роботи над ним, розуміючи необхідність вжиття відповідних кроків в цьому напрямку, та закликають експертів та фахове співтовариство спільними зусиллями знайти шляхи рішення викликів, які стоять перед нашим суспільством.

Заяву підписали голова комітету Олександр Ткаченко, його заступники Євгенія Кравчук, Микита Потураєв, Гео Лерус, а також члени комітету Ліза Богуцька та Ростислав Боблях (усі є членами фракції “Слуга народу”).

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді та спорту 20 січня оприлюднило текст проєкту закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як "законопроєкт про дезінформацію".

У міністерстві запросили до участі в обговоренні законопроєкту представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів. 27 січня члени медійної спільноти та громадських організацій рекомендували міністерству утриматися від реєстрації законопроєкту "про дезінформацію" в парламенті. Комісія з журналістської етики оприлюднила заяву з вимогою до уряду та МКМС – зняти з розгляду законопроєкт щодо дезінформації та розпочати процес підготовки законодавчих змін з нуля. “Репортери без кордонів” висловили критичні зауваження до законопроєкту.

У свою чергу Моніторингова місія ООН з прав людини закликала українську владу утриматися від встановлення непотрібних обмежень для роботи медіа. На їхню думку, нинішній проєкт закону про дезінформацію не відповідає міжнародним стандартам прав людини і може підривати свободу ЗМІ та призвести до самоцензури. Вони застерегли, що спроба запровадити кримінальну відповідальність за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу. Ба більше, наполягають у місії, влада має утриматися від створення органів, відповідальних за моніторинг та фільтрування контенту.