Обговорення законопроєкту про дезінформацію продовжать — Бородянський

Керівництво Міністерства культури, молоді та спорту планує продовжити доопрацювання та етап публічного обговорення законопроєкту про протидію дезінформації.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив у telegram.

«Міністерство культури, молоді та спорту планує продовжити доопрацювання законопроєкту про протидію дезінформації. Наразі він проходить тільки перший етап публічних обговорень, і ми дійшли висновку що цей етап має бути продовжений», - зазначив Бородянський.

Він підкреслив, що нині цей проєкт закону широко обговорюється професійною спільнотою. Вже проведена перша стратегічна сесія, де були виявлені основні блоки питань, які викликають дискусії і потребують додаткових професійних обговорень.

«Тільки після цього етапу законопроєкт буде доопрацьований та винесений на розгляд уряду. Це буде прозорий процес, і перед внесенням законопроєкту у Верховну Раду обґрунтовані пропозиції міністерств, професіоналів, громадськості та наших міжнародних партнерів будуть враховані», - запевнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, МКМС 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як "законопроєкт про дезінформацію".

У міністерстві запросили до участі в обговоренні законопроєкту представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів. 27 січня члени медійної спільноти та громадських організацій рекомендували міністерству утриматися від реєстрації законопроєкту "про дезінформацію" в парламенті. Комісія з журналістської етики оприлюднила заяву з вимогою до уряду та МКМС – зняти з розгляду законопроєкт щодо дезінформації та розпочати процес підготовки законодавчих змін з нуля. “Репортери без кордонів” висловили критичні зауваження до законопроєкту.

У свою чергу Моніторингова місія ООН з прав людини закликала українську владу утриматися від встановлення непотрібних обмежень для роботи медіа. На їхню думку, нинішній проєкт закону про дезінформацію не відповідає міжнародним стандартам прав людини і може підривати свободу ЗМІ та призвести до самоцензури. Вони застерегли, що спроба запровадити кримінальну відповідальність за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу. Більше того, наполягають у місії, влада має утриматися від створення органів, відповідальних за моніторинг та фільтрування контенту.